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محمد بن مسعود - الدمام - تأهل فريق المحرق البحريني إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد فوزه على شباب قسنطينة الجزائري بهدفين دون رد، في إياب دور الـ32 على ملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة، اليوم الثلاثاء.
وتقدم المحرق بواسطة تياجو دي برادو في الدقيقة 49 من الشوط الأول، وخطف نفس اللاعب هدفاً قاتلاً لأصحاب الضيافة في الدقيقة 79، منح به فريقه بطاقة العبور إلى الدور التالي.
ورغم خسارة مباراة الذهاب بنتيجة 1-3، إلا أن المحرق البحريني استفاد من قاعدة احتساب الهدف خارج القواعد بهدفين، ليصبح ثالث المتأهلين إلى دور الـ16.
وانضم المحرق إلى فريقي الوصل الإماراتي والاتحاد السعودي، بعد تأهلهما مسبقاً إلى ثمن نهائي البطولة، بعد تخطيهما عقبة الهلال السوداني والعهد اللبناني على الترتيب.
17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441 09:31 PM
تأهل فريق المحرق البحريني إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد فوزه على شباب قسنطينة الجزائري بهدفين دون رد، في إياب دور الـ32 على ملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة، اليوم الثلاثاء.
وتقدم المحرق بواسطة تياجو دي برادو في الدقيقة 49 من الشوط الأول، وخطف نفس اللاعب هدفاً قاتلاً لأصحاب الضيافة في الدقيقة 79، منح به فريقه بطاقة العبور إلى الدور التالي.
ورغم خسارة مباراة الذهاب بنتيجة 1-3، إلا أن المحرق البحريني استفاد من قاعدة احتساب الهدف خارج القواعد بهدفين، ليصبح ثالث المتأهلين إلى دور الـ16.
وانضم المحرق إلى فريقي الوصل الإماراتي والاتحاد السعودي، بعد تأهلهما مسبقاً إلى ثمن نهائي البطولة، بعد تخطيهما عقبة الهلال السوداني والعهد اللبناني على الترتيب.
، المحرق البحريني يتأهل لدور الـ16 للبطولة العربية على حساب شباب قسنطينة الجزائري ،
المصدر : الخليج 365
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