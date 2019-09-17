

الرباط 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

يعقد اتحاد جامعات العالم الإسلامي يوم 23 سبتمبر الحالي بمدينة فاس المغربية ندوة علمية حول موضوع " الأخلاقيات في العلوم والممارسة المهنية ".

وتهدف الندوة التي ينظمها الاتحاد ومركز أخلاقيات التعليم العالي والبحث العلمي التابع لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وجامعة فاس، إلى التعرف على الأخلاقيات في العلوم التطبيقية في العالم الإسلامي وسبل تطويرها، كما سيتم خلال الندوة مناقشة مجموعة من المحاور التي تهم الأخلاقيات: مفاهيم ومبادئ عامة، والأخلاقيات في المجال السوسيو طبي. وهيئات الأخلاقيات الطبية في المغرب: نموذج فاس، وسؤال الأخلاقيات في علوم الهندسة، والأخلاقيات والبحث الزراعي.

// انتهى //

21:36ت م

0291





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اتحاد جامعات العالم الإسلامي يعقد ندوة حول الأخلاقيات في العلوم والممارسة المهنية بمدينة فاس المغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.