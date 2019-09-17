السعودية اليوم / "كاوست" تنظم هاكاثون دولي لتطوير تقنيات المستقبل لمشروع نيوم



جدة 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

نظمت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" هاكاثون دولي لتطوير تقنيات المستقبل لمشروع نيوم " JUNCTIONxKAUST " وذلك في حرمها الجامعي بمشاركة وحضور تنافسي كبير من قبل المطورين والمصممين والمبرمجين ورواد الأعمال من جميع أنحاء المملكة والشرق الأوسط بهدف تطوير تقنيات الجيل القادم في مجالات الغذاء والماء والطاقة لمشروع نيوم العملاق .

وتم استلام أكثر من 1000 طلب في هذا الهاكاثون الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، ووقع اختيار لجنة التحكيم على 200 مشارك ، حيث تم طُلب وضع حلول من المشاركين لثلاثة تحديات مهمة ورئيسة لمستقبل تقنيات الطاقة والمياه والغذاء في مشروع نيوم .

من جانبه أوضح نائب رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية للابتكار والتنمية الاقتصادية كيفن كولين أن وضع حلول مستقبلية لقضايا الغذاء والماء والطاقة والبيئة هو في صميم رسالة "كاوست"، وقال: نحن في الجامعة نُسخّر خبراتنا ومواردنا ومرافقنا لدعم الأبحاث المتقدمة ، ولابتكار منتجات وتقنيات جديدة تصب في هذا الاتجاه.

وأضاف : إن هذا الهاكاثون طور شراكتنا المتميزة مع نيوم التي تهدف لابتكار حلول حقيقية للتحديات التي تواجه المملكة، وكان فرصة عظمية للطلبة والمبتكرين للعمل معًا من أجل مستقبل مستدام للمنطقة والعالم .

يذكر أن كاوست تنظم الهاكاثون الدولي كجزء من الجهود التي تقوم بها كل عام مع شبكة شركائها الإستراتيجيين لتصميم حلول مبتكرة للتحديات العالمية المشتركة.

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21:26ت م

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