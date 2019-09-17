السعودية اليوم / الجهني يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة الرابعة عشر مديراً لفرع الشؤون الإسلامية بالرياض



الرياض 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

رفع محمد بن سعود الجهني خالص الشكر وبالغ الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

وعبر الجهني عن اعتزازه بالثقة التي أولاها إياه ولاة الأمر، وقال : إن هذه الترقية وسام شرف أعتز به ، وحافز يدفعني بإذن الله لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن .

كما قدم شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، ولمعالي النائب الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد على ثقتهم الغالية وكذلك دعمهما وتوجيهاتهما الدائمة , وأسأل الله سبحانه أن أكون عند حسن ظن الجميع للقيام بواجبي تجاه ديني ثم مليكي ووطني في سبيل تحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله، وأن تكون هذه الترقية حافزاً لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن الغالي إن شاء الله .

// انتهى //

21:23ت م

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الرياض 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسرفع محمد بن سعود الجهني خالص الشكر وبالغ الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، بمناسبة ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة مديراً لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض .وعبر الجهني عن اعتزازه بالثقة التي أولاها إياه ولاة الأمر، وقال : إن هذه الترقية وسام شرف أعتز به ، وحافز يدفعني بإذن الله لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن .كما قدم شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، ولمعالي النائب الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد على ثقتهم الغالية وكذلك دعمهما وتوجيهاتهما الدائمة , وأسأل الله سبحانه أن أكون عند حسن ظن الجميع للقيام بواجبي تجاه ديني ثم مليكي ووطني في سبيل تحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله، وأن تكون هذه الترقية حافزاً لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن الغالي إن شاء الله .// انتهى //21:23ت م0288

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