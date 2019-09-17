

الرباط 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة اليوم بالرباط مباحثات مع كاتب الدولة البريطاني المكلف بالتنمية الدولية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أندرو موريسون، الذي يزور المغرب، رأس خلالها إلى جانب نظيره المغربي أعمال الجولة الثانية من الحوار الإستراتيجي بين البلدين.

وجرى خلال المباحثات تبادل الآراء حول القضايا الإقليمية في منطقة شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وغرب إفريقيا، وكيفية التنسيق مستقبلًا حول هذه القضايا داخل المنظمات الأقليمية والدولية، إضافة إلى بحث خطوات إرساء شراكة إستراتيجية حقيقية تشمل مختلف المجالات.

وأعلن الجانب المغربي بالمناسبة عن قرب التوقيع على اتفاق تجاري بين البلدين لما بعد "بريكست"، من شأنه خلق فرص أكبر للمبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة.

// انتهى //

20:59ت م

0285





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مباحثات مغربية بريطانية حول عددٍ من القضايا الإقليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.