بن سلمان: الإمدادات البترولية عادت إلى ما كانت عليه قبل الهجوم على أرامكو

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم الثلاثاء، أيلول 17، 2019، عودة إمدادات البترول للسوق لما كانت عليه قبل الساعة 3:43 صباح السبت.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم: بشرى من الملك وولي عهده بعودة إمدادات البترول إلى السوق لما كانت عليه.

وتراجع سعر خام برنت 8% حاليا مع تأكيدات السعودية عودة الإمدادات كما كانت.

وتابع وزير الطاقة السعودي: لم تتأثر إمدادات السوق المحلية بعد العدوان.

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وزاد: تم خلال اليومين الماضيين احتواء الأضرار الناجمة عن الهجوم الإرهابي.

وأكد أن الاعتداء الإرهابي على المملكة يعتبر هجوما على كافة الدول.

وتابع أن المملكة تسعى لأن تكون مصدرا آمنا لإمدادات النفط العالمية.

وأردف: الاعتداء على قطاعنا النفطي يمثل استهدافا لسوق الطاقة العالمية.

ولفت إلى أنه سيتم إنتاج 12 مليون برميل من النفط قبل نهاية نوفمبر.