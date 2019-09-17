بث مباشر لمؤتمر وزير الطاقة في جدة

2019-09-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

ينعقد، بعد قليل، مؤتمر صحفي لوزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مدينة جدة.

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ومن المقرر أن يتحدث وزير الطاقة خلال المؤتمر عن الهجوم الإرهابي على منشأتي النفط التابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص وأبعاد تأثر هذا الهجوم الإرهابي الغاشم على أمن الطاقة للعالم أجمع وتأثيره الخطير على الاقتصاد العالمي.

ويستهدف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال المؤتمر طمأنة العالم أجمع بشأن إمدادات النفط، وقدرة المملكة على تعويض نقص الإمدادات.

ويمكن مشاهدة البث المباشر لمؤتمر وزير الطاقة على الرابط هنا