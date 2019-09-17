اخبار السعوديه

بث مباشر لمؤتمر وزير الطاقة في جدة

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم بث مباشر لمؤتمر وزير الطاقة في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-17

بث مباشر لمؤتمر وزير الطاقة في جدة

متابعات الخليج 365 - الرياض

ينعقد، بعد قليل، مؤتمر صحفي لوزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مدينة جدة.

Advertisements

ومن المقرر أن يتحدث وزير الطاقة خلال المؤتمر عن الهجوم الإرهابي على منشأتي النفط التابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص وأبعاد تأثر هذا الهجوم الإرهابي الغاشم على أمن الطاقة للعالم أجمع وتأثيره الخطير على الاقتصاد العالمي.

ويستهدف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال المؤتمر طمأنة العالم أجمع بشأن إمدادات النفط، وقدرة المملكة على تعويض نقص الإمدادات.

ويمكن مشاهدة البث المباشر لمؤتمر وزير الطاقة على الرابط هنا




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر لمؤتمر وزير الطاقة في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا