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هاشم الجحدلي وتهاني الصبيح في أدبي الباحة

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2019-09-17

هاشم الجحدلي وتهاني الصبيح في أدبي الباحة

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري

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يقيم نادي الباحة الأدبي الثقافي أمسية شعرية بعد مغرب يوم غد الأربعاء، بقاعة الشيخ سعيد العنقري بمقر النادي، يشارك فيها الشاعر والإعلامي هاشم الجحدلي، نائب رئيس تحرير صحيفة عكاظ، والشاعرة تهاني حسن الصبيح عضو مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي سابقًا والفائزة بجائزة حسن القرشي، فيما تديرها ليلى الحامد عضو جمعية الثقافة ببلجرشي.

وقال رئيس النادي حسن الزهراني: إن هذه الأمسية تأتي ضمن نشاطات النادي الأسبوعية تلبية لأذواق جماهير النادي من عشاق الشعر العربي الراقي، مشيرًا إلى أن النادي يستعد هذه الأيام لإقامة مجموعة نشاطات احتفاء بذكرى اليوم الوطني 89 (همة حتى القمة) ما بين ندوات ومحاضرات وأمسيات وأصبوحات ومعارض، بالشراكة مع بلدية محافظة القرى وجامعة الباحة وكذلك تعليم الباحة، حيث ستشارك في هذه الفعاليات الوطنية جميع فئات وشرائح المجتمع.




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