- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم هاشم الجحدلي وتهاني الصبيح في أدبي الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هاشم الجحدلي وتهاني الصبيح في أدبي الباحة
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري
يقيم نادي الباحة الأدبي الثقافي أمسية شعرية بعد مغرب يوم غد الأربعاء، بقاعة الشيخ سعيد العنقري بمقر النادي، يشارك فيها الشاعر والإعلامي هاشم الجحدلي، نائب رئيس تحرير صحيفة عكاظ، والشاعرة تهاني حسن الصبيح عضو مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي سابقًا والفائزة بجائزة حسن القرشي، فيما تديرها ليلى الحامد عضو جمعية الثقافة ببلجرشي.
وقال رئيس النادي حسن الزهراني: إن هذه الأمسية تأتي ضمن نشاطات النادي الأسبوعية تلبية لأذواق جماهير النادي من عشاق الشعر العربي الراقي، مشيرًا إلى أن النادي يستعد هذه الأيام لإقامة مجموعة نشاطات احتفاء بذكرى اليوم الوطني 89 (همة حتى القمة) ما بين ندوات ومحاضرات وأمسيات وأصبوحات ومعارض، بالشراكة مع بلدية محافظة القرى وجامعة الباحة وكذلك تعليم الباحة، حيث ستشارك في هذه الفعاليات الوطنية جميع فئات وشرائح المجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر هاشم الجحدلي وتهاني الصبيح في أدبي الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.