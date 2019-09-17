شكرا لقرائتكم بريطانيا: يجب التوصل لحل سلمي ينهي الانقلاب في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-17 بريطانيا: يجب التوصل لحل سلمي ينهي الانقلاب في اليمن متابعات الخليج 365 - واس شدد مسؤول عسكري بريطاني على ضرورة التوصل إلى حل سلمي يرتكز على المرجعيات الثلاث لتحقيق السلام في اليمن بما يؤدي إلى إنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

جاء ذلك خلال لقاء الملحق العسكري البريطاني في سفارة بلاده لدى اليمن أول فوكس في الرياض، رئيس هيئة الأركان العامة في اليمن الفريق الركن عبدالله النخعي.

وأكد المسؤول البريطاني وقوف حكومة بلاده إلى جانب أمن واستقرار ووحدة اليمن وشرعيته الدستورية.

من جهته، جدد رئيس هيئة الأركان اليمني حرص الحكومة على إحلال السلام الدائم والشامل المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا: يجب التوصل لحل سلمي ينهي الانقلاب في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.