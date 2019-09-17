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القبض على قائد حافلة مدرسية عكس السير في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
قبض مرور منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، على قائد حافلة مدرسية مخالف عكس الطريق.
وقال المرور: إنه تم القبض على قائد الحافلة المدرسية الذي عكس اتجاه السير معرضًا حياة الطالبات للخطر، حيث سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
ونشر المرور صورًا تبين مخالفة قائد الحافلة المدرسة، حيث عكس السير بشكل يعرض الطالبات للخطر.
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