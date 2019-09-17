2019-09-17

القبض على قائد حافلة مدرسية عكس السير في الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

قبض مرور منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، على قائد حافلة مدرسية مخالف عكس الطريق.

وقال المرور: إنه تم القبض على قائد الحافلة المدرسية الذي عكس اتجاه السير معرضًا حياة الطالبات للخطر، حيث سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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ونشر المرور صورًا تبين مخالفة قائد الحافلة المدرسة، حيث عكس السير بشكل يعرض الطالبات للخطر.