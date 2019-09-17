الزعاق: 10 أيام ويتساوى طول الليل مع النهار

2019-09-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، مساء اليوم الثلاثاء، إنه بقي 10 أيام ويتساوى طول الليل مع النهار.



ولفت الزعاق خلال مقطع فيديو له، إلى أنه ستكون حصة كل منهما (الليل والنهار) 12 ساعة، حيث يستمر هذا التساوي لمدة عشرة أيام تقريبًا.

وتابع الزعاق أن الشمس في رحلتها تنتقل من مدار السرطان إلى الجدي وتمر على خط الاستواء، والله يكور الليل على النهار، وبما أن الأرض كروية ومحور دورانها حول نفسها فإن طول الليل والنهار يختلف.