الان تتابع “مرور الرياض” يلقي القبض على قائد الحافلة المدرسية الذي سار عكس الاتجاه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 نجح مرور منطقة الرياض، في إلقاء القبض على قائد الحافلة المدرسية الذي سار عكس الاتجاه في حي الفيحاء. وقال المرور السعودي في تغريدة له عبر “تويتر”، اليوم الثلاثاء: “مرور منطقة الرياض يقبض على قائد الحافلة المدرسية الذي قام بعكس اتجاه السير معرضًا حياة الطالبات للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور”.

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