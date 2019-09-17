60 مليون يورو من فرنسا للخرطوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن فرنسا ستقدم مساعدات مالية للسودان بقيمة 60 مليون يورو، ستدفع 15 مليون يورو منها فورا بواسطة الأجهزة الفرنسية.

وقال جان إيف لودريان في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، بالقصر الرئاسي عقب لقائه رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان: إن فرنسا ستساعد السودان لتطبيع علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية وحل مشكلة الديون، مؤكدا أن بلاده ستعمل كذلك على تطوير علاقاتها الثقافية مع السودان.

وأبدى وزير الخارجية الفرنسي دعمه لجهود تحقيق السلام الشامل في السودان، مثمنا اتفاق المبادئ الذي وقع بجوبا أخيرا بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، حاثا على التوصل لاتفاق سلام شامل خلال الأشهر الستة المقبلة.