دورة عن التعامل مع الحالات المعدية بمدارس مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة ـ مكة المكرمة بهدف توعية المرشدات الصحيات في المدارس المسائية بآلية التعامل مع الحالات المعدية وأعراضها وكيفية الوقاية منها وعلاجها، اختتمت إدارة تعليم منطقة مكة ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية أمس فعاليات الدورة التدريبية التي أقيمت بعنوان «آلية التعامل مع الحالات المعدية» لمدة يومين في مركز التدريب الرابع بالعوالي، قدمتها استشارية الأمراض المعدية في مستشفى الملك فيصل بمكة الدكتورة فاتن عمران، واختصاصية طب الأسرة الدكتورة إسراء أمين، بإشراف مشرفة الصحة المدرسية ابتهاج المنيعي، ومساندة إدارة التدريب والابتعاث.



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