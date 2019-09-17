تخريج 68 من برنامج دبلوم مكافحة العدوى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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احتفلت وزارة الصحة أمس بتخريج 68 خريجا وخريجة يمثلون الدفعة الرابعة من برنامج دبلوم مكافحة العدوى.

ويهدف برنامج دبلوم مكافحة العدوى إلى تحسين جودة الخدمات الصحية عن طريق رفع إجراءات الحد من العدوى والوقاية منها، وذلك بتأهيل كوادر متخصصة ومدربة بشكل منهجي في جميع الجوانب ذات الصلة بمكافحة العدوى لضمان تقديم خدمات صحية آمنة.

وجرى تنظيم البرنامج والإشراف عليه بواسطة وزارة الصحة بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها «وقاية»، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مجال مكافحة العدوى من خلال اكتساب المعلومات والمهارات التي تؤهلهم لبناء برامج شاملة وفعالة لمنع ومكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية.