فحص استكشافي لتعزيز صحة طلاب وطالبات المدارس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سعيا لتعزيز صحة الطلاب والطالبات، في إطار التعاون القائم بين وزارتي الصحة والتعليم، أعلنت وزارة الصحة عن استمرار تنفيذ برنامج الفحص الاستكشافي للطلاب والطالبات في مرحلته الثالثة، وذلك بعد النجاح للمرحلتين الأولى والثانية، واستهدف البرنامج 50% من الطلاب والطالبات من الصفين الأول والرابع الابتدائي في جميع مدارس المملكة، ويتزامن مع عدد من البرامج والمبادرات التي تنفذها وزارتا الصحة والتعليم، ومنها برنامج «رشاقة» الذي يهدف للحد من معدلات السمنة من خلال تحسين السلوك الغذائي، والحث على ممارسة النشاط البدني.

وفي السياق نفسه أطلقت الصحة أخيرا فعالية «صحتي في مدرستي» والتي تم تنفيذها في مناطق المملكة المختلفة عبر المولات التجارية للتعريف ببرامج ومبادرات الصحة المدرسية.

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برنامج رشاقة:

6 آلاف مدرسة، وفحص 1.73.270 العام الدراسي الحالي

برنامج فحص الأسنان:

فحص 272503 طلاب وطالبات

320000 فحصوا بالمدارس

فحص طلبة الروضات

اكتشاف العيوب الانكسارية والتراخوما وكسل العين

استهداف 100% العام الحالي لطلبة الروضات