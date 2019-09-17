آثار الصدمات النفسية تلازم الأطفال على المدى الطويل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أظهر بحث جديد مدى أهمية التجارب الإيجابية في مرحلة الطفولة لصحتنا على المدى الطويل، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يمرون بمحن أو ملمات شديدة وهم أطفال.

ووجدت الدراسات على مدى العشرين عاما الماضية أن ثمة علاقة بين عدد الشدائد التي يشهدونها في مرحلة الطفولة (مثل الموت أو الطلاق) وتردي الحالة الصحية في مرحلة لاحقة من الحياة.

وقال موقع «ساينس ديلي»المعني بشؤون العلم إن الدراسة الجديدة التي أجراها البروفيسور علي كراندل والمشاركون الآخرون بجامعة بريجهام يونج توصلت إلى أن التجارب الإيجابية في الطفولة - مثل وجود جيران طيبين أو التمتع بوجبات منتظمة أو مقدم رعاية تشعر معه بالأمان - يمكنها أن تزيل الآثار الصحية الضارة الناجمة عن تجارب الشدائد في الطفولة.

وقال كاندال، أستاذ مساعد الصحة العامة بجامعة بريجهام يونج بولاية يوتاه الأمريكية «إذا كان طفلك مر بصدمة نفسية وأنت قلق من التأثير الذي يمكن أن تتركه عليه في المدى الطويل، فإن هذه النتائج تظهر أن التجارب الإيجابية في مرحلة الطفولة تؤدي إلى التمتع بصحة جسدية وعقلية أفضل في مرحلة البلوغ، بصرف النظر عما قد واجهوه».