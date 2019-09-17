وفاة 15 في سقوط شاحنة بالفلبين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مانيلا

أعلنت الشرطة ومسؤولو الطوارئ أن 15 شخصا لقوا حتفهم عندما سقطت شاحنة كانوا يستقلونها من على منحدر جنوب الفلبين أمس، مرجحة فقد السائق السيطرة على الشاحنة أو تعطل المكابح.

وقالت الشرطة إن الشاحنة كانت تسير في بلدة تبولي بمقاطعة جنوب كوتاباتو على بعد 1030 كلم جنوب مانيلا عندما وقع الحادث.

وأفاد رولي أكينو، وهو مسؤول في مكتب الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في المقاطعة، بأن فرق الطوارئ انتشلت 15 جثة من موقع الحادث.