تلوث الهواء يصل لمستويات خطيرة في ماليزيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - سنغافورة

وصل مستوى تلوث الهواء في ولاية ساراواك الماليزية لمستويات خطيرة أمس، وذلك بسبب الدخان الكثيف الناجم عن حرائق الغابات المشتعلة منذ أسبوعين، حسبما أظهره مؤشر تلوث الهواء في ماليزيا.

ووصلت قراءات المؤشر في الولاية الواقعة في بجزيرة بورنيو بشمال غرب ماليزيا إلى 311 في مدينة سري أمان، وارتفعت بصورة ثابتة إلى 367.

يشار إلى أن تسجيل قراءة للتلوث أعلى من 300 يعني وجود خطر على الصحة البشرية، ومن الممكن أن يسبب صعوبات في التنفس والربو ويفاقم من مشاكل صحية مثل الالتهاب الشعبي.