مدرب الأهلي بين بلان وبلماضي ومارسيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز آل حسين - جدة

شرعت إدارة الكرة في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة المشرف العام على الفريق الأمير منصور بن مشعل في دراسة ملفات عدد من المدربين لاختيار أحدهم لقيادة الفريق في المرحلة الحالية خلفا للمقال، الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش. وكان الأمير منصور بن مشعل ألمح إلى نية فريقه في التعاقد مع مدرب كبير دون ذكر اسمه، إلا أن المدرب السابق لفريقي بوردو وباريس سان جيرمان الفرنسيين، الفرنسي لوران بلان يتصدر قائمة المرشحين للمهمة، علما بأن بلان متوقف عن العمل منذ 3 أعوام بعد ترك منصبه في تدريب باريس سان جيرمان.

أما الخيار الثاني فيتمثل في الهولندي مارسيل كايزر (50 عاما) الذي سبق له تدريب الجزيرة لمدة موسم واحد ثم غادره لتدريب سبورتينج لشبونة البرتغالي الذي عاش معه تجربة غير ناجحة لتتم إقالته لسوء النتائج والأداء المتواضع.

كما دخل الجزائري جمال بلماضي القائمة المرشحة رغم توليه قيادة المنتخب الجزائري.