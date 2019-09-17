معهد أبحاث الطاقة الذرية الكوري يؤسس ويشغل مركزا بالمملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - فيينا

أبرمت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أمس اتفاقية تأسيس وتشغيل مركز للأبحاث والتطوير المشترك، مع معهد أبحاث الطاقة الذرية الكوري، ضمن جدول أعمالها في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدورته الـ 63 المقام حاليا في مدينة فيينا النمساوية.

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ووقع الاتفاقية في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد السلطان، ورئيس معهد أبحاث الطاقة الذرية الكوري وون سيوك بارك، بحضور سفير المملكة لدى النمسا ممثل المملكة الدائم لدى المنظمات الدولية الأمير خالد بن عبدالله.

وتهدف الاتفاقية إلى تحديد إطار العمل اللازم لتأسيس وتشغيل مركزا مشتركا للأبحاث والتطوير لتعزيز ودعم التعاون المستمر بين الطرفين في مجال البحث والتطوير السلمي النووي، وكذلك إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية اللازمة.

وأوضح السلطان أن نطاق عمل المركز المشترك للأبحاث والتطوير يعمل ضمن محاور عدة، منها تحديد وترتيب مشاريع الأبحاث والتطوير المشتركة التي يهتم بها الطرفان، وتنسيق البرامج التعليمية والتدريبية، بما في ذلك برامج أكاديمية مع منظمات أخرى أو جامعات في كوريا لتعزيز برنامج بناء القدرات البشرية في مجالات الطاقة الذرية، كما سيتضمن التعاون على دراسة السياسات الخاصة بإدخال الطاقة الذرية في مزيج الطاقة الوطني.