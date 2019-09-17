الشورى يطالب الصندوق العقاري بتيسير استفادة الأسر الضمانية من برامجه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

طالب مجلس الشورى صندوق التنمية العقارية بالعمل على إيجاد برامج تيسر استفادة الأسر الضمانية من برامج الصندوق مع التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات في جلسة أمس بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1438 / 1439هـ، داعيا إلى إيضاح آلية العمل المشتركة مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية الوطني، مطالبا الصندوق بأن يضمن تقريره القادم إيضاحا عن أهدافه الكمية والنوعية لتلبية الطلب على القروض.

Advertisements

وأكد المجلس على تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بين جميع مناطق المملكة، داعيا إلى التنسيق مع جهات التمويل للقرض غير المباشر في توحيد شروطها بما يضمن الاستفادة العادلة لكل شرائح المواطنين المحولين على هذا النظام .

وشدد المجلس على الصندوق بدراسة شمول برنامج التمويل المدعوم للمقترضين من الصندوق من كل الشرائح وفق آلية تضمن العدالة الاجتماعية وبما يضمن التزام الصندوق بنظامه الأساس ودراسة الآثار المترتبة لهذا البرنامج على الاستدامة المالية للصندوق.

مطالبات المجلس

01.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

التوسع في الخدمات المقدمة تفعيلا لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن

إيجاد أفكار جديدة تحقق مزيدا من التيسير على القاصدين .

تطوير الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف أنواع الإعاقات

دراسة إنشاء نظام أمني متطور على أبواب ومرافق الحرمين الشريفين

استخدام أدوات متنوعة لقياس رضا المعتمرين والحجاج والزوار عن الخدمات المقدمة لهم

إيجاد الحلول للتخفيف من التزاحم على بوابات الحرم المكي خصوصا بعد الصلوات

تهيئة مكان الاعتكاف في الحرم النبوي بمزيد من الخدمات.