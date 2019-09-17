السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية»، ممثلا في مبادرة الزمالة والتدريب عن بدء التسجيل في برنامج «مسك - اليونسكو للتدريب التعاوني»، الذي يمنح الطلاب والطالبات حديثي التخرج فرصة التدرب على واحد من مجالات عمل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو»، والحصول على فرصة وظيفية لتعزيز التعاون الدولي في مجالات التربية والعلم والثقافة تحت مظلة المنظمة.

وفي حين تستمر عملية التسجيل حتى 22 سبتمبر الحالي، يأتي الإعلان عن البرنامج للتسجيل في دفعته الثانية بعد نجاح الدفعة الأولى التي شهدت مشاركة 10 شباب سعوديين من الجنسين العام الماضي، تم تمديد البرنامج التدريبي لـ9 منهم لمدة عام آخر في الـ «يونسكو»، التي تعد وكالة متخصصة تتبع منظمة الأمم المتحدة، وتمتلك 50 مكتبا وعدة معاهد تدريسية حول العالم، ويتمثل هدفها الرئيس في المساهمة بإحلال السلام والأمن، من خلال رفع مستوى التعاون بين الدول في مجالات التربية والتعليم والثقافة.

ويستهدف برنامج «مسك - اليونسكو للتدريب التعاوني» الطلبة والطالبات السعوديين بين سن 20 و30 عاما، حديثي التخرج من درجة البكالوريوس في تخصصات التربية، أو الثقافة، أو العلوم الطبيعية، أو الإنسانية والاجتماعية، أو الاتصالات، أو أي مجال آخر متصل بإدارة المنظمات الدولية.

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ويعقد البرنامج على مدار سنة كاملة في واحد من مقرات الـ «يونسكو» في فرنسا وإيطاليا والصين ومصر والأردن، ويمثل فرصة فريدة أمام الشباب السعودي للتعرف على برامج المنظمة، ولعب دور في نشر ثقافة الأمن والسلام الدوليين بالتأهل إلى فرصة وظيفية للعمل داخل أروقة الـ«يونسكو».

يذكر أن مركز المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية يعمل على إطلاق برامج متنوعة من خلال عدة مبادرات هي مبادرة الزمالة والتدريب، مبادرة التواصل المجتمعي، مبادرة مسك الابتكار، مبادرة مسك القيم، مبادرة منتدى مسك العالمي، وذلك تنفيذا لرؤية وتوجهات مسك الخيرية في التشجيع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب من أجل مستقبل أفضل في المملكة العربية السعودية.

ومن بين مبادرات المركز مبادرة الزمالة والتدريب التي تحظى بشراكات عالمية ومحلية تخطت حاجز الـ70 شراكة مع جامعات ومعاهد ومنظمات دولية ومحلية، يتم من خلالها إطلاق برامج تعليمية في شتى المجالات، منها ما هو للتأهيل الجامعي، ومنها ما هو برامج زمالة متخصصة، وقد بلغ عدد الشباب من الجنسين المستفيدين من هذه البرامج أكثر من 9 آلاف شاب وشابة حتى عام 2018.

أبرز المسارات التدريبية:

العلاقات الخارجية والمعلومات العامة

تطوير وتنفيذ استراتيجية الاتصال والدعوة وتعبئة الموارد

السياسات والشراكات العلمية

الخطة الاستراتيجية للتعليم

الوصول الشامل