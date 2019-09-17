- 1/3
- 2/3
- 3/3
كشف مقطع فيديو حصلت عليه "الخليج 365" لحظة استهداف قوات التحالف لمركبة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية في الأراضي اليمنية في كتاف بصعدة؛ حيث كانت تحمل ألغامًا.
وكشف المقطع دقة ضربات قوات التحالف في استهداف العناصر الحوثية في كتاف بمحافظة صعدة معقل الحوثيين شمال اليمن؛ حيث تدور معارك حققت فيها الشرعية تقدمًا كبيرًا بدعم من التحالف، وسط انهيارات في صفوف الميليشيات الحوثية الإرهابية.
بالفيديو.. مقاتلات "التحالف" تنفذ ضربة استباقية لعربة تنقل ألغاماً للميليشيا الإرهابيةمحمد المواسي الخليج 365 2019-09-17
كشف مقطع فيديو حصلت عليه "الخليج 365" لحظة استهداف قوات التحالف لمركبة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية في الأراضي اليمنية في كتاف بصعدة؛ حيث كانت تحمل ألغامًا.
وكشف المقطع دقة ضربات قوات التحالف في استهداف العناصر الحوثية في كتاف بمحافظة صعدة معقل الحوثيين شمال اليمن؛ حيث تدور معارك حققت فيها الشرعية تقدمًا كبيرًا بدعم من التحالف، وسط انهيارات في صفوف الميليشيات الحوثية الإرهابية.
17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
08:07 PM
في صعدة معقل الحوثيين شمال اليمن
كشف مقطع فيديو حصلت عليه "الخليج 365" لحظة استهداف قوات التحالف لمركبة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية في الأراضي اليمنية في كتاف بصعدة؛ حيث كانت تحمل ألغامًا.
وكشف المقطع دقة ضربات قوات التحالف في استهداف العناصر الحوثية في كتاف بمحافظة صعدة معقل الحوثيين شمال اليمن؛ حيث تدور معارك حققت فيها الشرعية تقدمًا كبيرًا بدعم من التحالف، وسط انهيارات في صفوف الميليشيات الحوثية الإرهابية.
، بالفيديو.. مقاتلات "التحالف" تنفذ ضربة استباقية لعربة تنقل ألغاماً للميليشيا الإرهابية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مقاتلات "التحالف" تنفذ ضربة استباقية لعربة تنقل ألغاماً للميليشيا الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.