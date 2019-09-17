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بالفيديو.. مقاتلات "التحالف" تنفذ ضربة استباقية لعربة تنقل ألغاماً للميليشيا الإرهابية

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محمد بن مسعود - الدمام - في صعدة معقل الحوثيين شمال اليمن

كشف مقطع فيديو حصلت عليه "الخليج 365" لحظة استهداف قوات التحالف لمركبة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية في الأراضي اليمنية في كتاف بصعدة؛ حيث كانت تحمل ألغامًا.

وكشف المقطع دقة ضربات قوات التحالف في استهداف العناصر الحوثية في كتاف بمحافظة صعدة معقل الحوثيين شمال اليمن؛ حيث تدور معارك حققت فيها الشرعية تقدمًا كبيرًا بدعم من التحالف، وسط انهيارات في صفوف الميليشيات الحوثية الإرهابية.

بالفيديو.. مقاتلات "التحالف" تنفذ ضربة استباقية لعربة تنقل ألغاماً للميليشيا الإرهابية

محمد المواسي الخليج 365 2019-09-17

كشف مقطع فيديو حصلت عليه "الخليج 365" لحظة استهداف قوات التحالف لمركبة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية في الأراضي اليمنية في كتاف بصعدة؛ حيث كانت تحمل ألغامًا.

وكشف المقطع دقة ضربات قوات التحالف في استهداف العناصر الحوثية في كتاف بمحافظة صعدة معقل الحوثيين شمال اليمن؛ حيث تدور معارك حققت فيها الشرعية تقدمًا كبيرًا بدعم من التحالف، وسط انهيارات في صفوف الميليشيات الحوثية الإرهابية.

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17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441

08:07 PM

في صعدة معقل الحوثيين شمال اليمن

كشف مقطع فيديو حصلت عليه "الخليج 365" لحظة استهداف قوات التحالف لمركبة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية في الأراضي اليمنية في كتاف بصعدة؛ حيث كانت تحمل ألغامًا.

وكشف المقطع دقة ضربات قوات التحالف في استهداف العناصر الحوثية في كتاف بمحافظة صعدة معقل الحوثيين شمال اليمن؛ حيث تدور معارك حققت فيها الشرعية تقدمًا كبيرًا بدعم من التحالف، وسط انهيارات في صفوف الميليشيات الحوثية الإرهابية.

، بالفيديو.. مقاتلات "التحالف" تنفذ ضربة استباقية لعربة تنقل ألغاماً للميليشيا الإرهابية ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اليمن

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