محمد بن مسعود - الدمام - في تمام الساعة الـ1 ظهراً تعتزم المديرية العامة للدفاع المدني ممثلة في إدارة الدفاع المدني بالخرج، بعد غد الخميس؛ القيام بتجربة لإطلاق صافرات الإنذار في مدينة السيح، وذلك في تمام الساعة الـ1 ظهراً. ‏وتهدف التجربة المجدولة مسبقاً للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها. 17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441 08:08 PM في تمام الساعة الـ1 ظهراً Advertisements لهذا السبب.. الدفاع المدني يطلق صافرات الإنذار بالسيح الخميس لهذا السبب.. الدفاع المدني يطلق صافرات الإنذار بالسيح الخميس تعتزم المديرية العامة للدفاع المدني ممثلة في إدارة الدفاع المدني بالخرج، بعد غد الخميس؛ القيام بتجربة لإطلاق صافرات الإنذار في مدينة السيح، وذلك في تمام الساعة الـ1 ظهراً. ‏وتهدف التجربة المجدولة مسبقاً للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها. الكلمات المفتاحية ، لهذا السبب.. الدفاع المدني يطلق صافرات الإنذار بالسيح الخميس ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب.. الدفاع المدني يطلق صافرات الإنذار بالسيح الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.