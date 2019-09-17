تسجيل اختبار قياس كفايات المعلمين والمعلمات

أعلن مركز قياس الوطني عن بدء تسجيل اختبارات قياس للمعلمين والمعلمات 1441 على أن يتم بدء تسجيل اختبار كفايات الرجال يوم الإثنين 16 سبتمبر فيما يتم بدء تسجيل اختبار كفايات المعلمات يوم 24 سبتمبر الحالي، بذلك يتمكن المعلمين والمعلمات من التعرف على موعد تسجيل اختبار كفايات المعلمين والمعلمات 1441 كما أعلن مركز قياس الوطني.

موعد تسجيل اختبار كفايات المعلمين والمعلمات 1441/2019

يترقب المعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية موعدف اختبارات قياس للمعلمين والمعلمات 1441/2019، والذي يعقد كل عام سواء كان محوسب أو ورقي مرة واحدة من كل عام من قبل المركز الوطني للتقويم والقياس، وسيتم خلالها الإعلان عن تاريخ ومكان وموعد التسجيل في اختبار قياس للمعلمين والمعلمات.