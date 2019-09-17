اختطاف حنان المقبل هاشتاج يتحدث عنه مغردي تويتر الآن

ظهر مساء أمس هاشتاج بعنوان اختطاف حنان المقبل، وفي تفاعل الكثير من هذا الهاشتاج لمعرفة حقيقة الأمر، والغريب أن هذا الهاشتاج قد وصل إلى مراكز عالية بين الموضوعات في تويتر، وهذا ما جعل الكثير يتسائل ما هي قصة اختطاف حنان المقبل، وهل هي حقيقة، أم أنها إشاعة من إشاعات تويتر التي تنتشر بشكل يومي بين الكثير من المغردين، لذلك قمنا بعمل بحث في هذا الهاشتاج لمعرفة حقيقة الأمر، وحقيقة اختطاف حنان المقبل.

اختطاف حنان المقبل

بعد البحث في الهاشتاج تبين لنا أن الأمر يبدو أنه إشاعة تم إطلاقها مساء أمس على تويتر بغرض الدعابة فقط، وقد ظهر ذلك من تعامل المغردين مع الأمر، تعاملوا بشكل ساخر، وقد جاءت الكثير من التغريدات التي تعلق بسخرية في هاشتاج اختطاف حنان المقبل، والغريب أن هناك من يتسائل على تويتر من هي حنان المقبل، وهذا يعني أنه من المحتمل أصلا أنه لا يوجد شخص بهذا الإسم.

فيديو متداول يقال أنه فيديو اختطاف حنان المقبل

يتداول مغردون مقطع فيديو أخر غير واضح ما هو محتواه، ولكن هناك مغردون يقولوا أنه هو مقطع اختطاف حنان المقبل، وبعد الفحص لم نتأكد من صحة الأمر، وهذا يعني أن اختطاف حنان المقبل إشاعة على تويتر، لا يجب أن ننشرها قبل التأكد من صحة الأمر.

مواقع التواصل الإجتماعي تنشر إشاعات بشكل مستمر

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر إشاعات على أشخاص في تويتر، وقد سبق ذلك الأمر إشاعة وفاة أحمد الشقيري التي انتشرت منذ عدة أيام، وقبلها الكثير من الإشاعات الأخرى التي يطالب الكثير من المغردين أن يتم وضع حد لها.