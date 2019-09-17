شاهد: الوليد بن طلال يوجه رسالة الي راشد الماجد

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو الى الفنان السعودي راشد الماجد، وهو في ضيافة الأمير الوليد بن طلال وذلك بعد توقيع عقد انضمامه لشركة روتانا.

وبين في الفيديو الفنان السعودي وهو يوجه الشكر للأمير الوليد على استضافته، فيما رد الأمير: “الله يحييك.. هذا محلك.. وروتانا محلك”، حيث قال الفنان راشد الماجد في حفل تعاقده مع روتانا، إن لديه أهدافاً وطموحات كبيرة ويطمح لكتابة رحلة نجاح جديدة.

وطرح الفنان راشد الماجد أغنية صباحي حققت مليون مشاهدة بعد طرحها بـ 3 أيام فقط، والأغنية من كلمات الشاعرة الإماراتية جموح ، وألحان سفير الألحان فايز السعيد، وغناء الفنان راشد الماجد، وتوزيع مهند خضر ومكساج مهندس الصوت حسين بركات، ووتريات أحمد فرحات.