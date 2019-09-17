كشفت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، عن عقوبة عرض الرشوة أو وعد موظف عام أو من هو في حكمه بها لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته، حيث يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وتتضمّن العقوبات المقررة على من يثبت تورطه في عرض رشوة، السجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، طبقاً للمادة 9 من نظام مكافحة الرشوة. وأوضحت النيابة العامة أن عرض رشوة أو الوعد بها تجاه موظف عام يُعد جريمة بحق من عرضها أو وعد بها حتى إذا لم يُقبل منه، وهو موجب للمساءلة الجزائية وفقاً للأنظمة المعمول بها.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة: السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال لكل من يعرض رشوة أو يعِد موظفاً عاماً بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.