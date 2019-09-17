بدء أعمال إنشاء منطقة إسكان العاملين في مشروع نيوم

أُعلن اليوم الثلاثاء عن بدء الأعمال في مشروع المنطقة السكنية الخاصة بالعاملين في مشروع مدينة نيوم. ونُشرت صورة للرئيس التنفيذي لمشروع نيوم، نظمي النصر، مع عدد من القياديين والمهندسين أثناء إعلان بدء الأعمال. وشهدت بداية سبتمبر الجاري توقيع نيوم ثمانية عقود إنشائية مع شركات وطنية لبناء منطقة إسكان العاملين في المشروع، والذين يصل عددهم إلى نحو 28 ألف عامل.

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