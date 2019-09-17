الأمير عبدالرحمن بن مساعد يفسر تصريحه حول هجوم أرامكو الإرهابي

فسر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، تصريحه السابق المتعلق بـ هجوم ” أرامكو ” الإهاربي ومسؤولية إيران عنه. وقال ” بن مساعد ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” ما قلته أن الهجوم على بقيق لم يأت من الأراضي اليمنية، لم أقل أن الهجوم جاء من إيران ” .

وتابع: ” إيران تستخدم أذرعها و خلاياها في دول أخرى، للقيام بعملها القذر، وبمناسبة ما بتنا نعرفه وما لا نعرفه.. لم نعد نعرف عدد أذرعتها ” .

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