ختام فعالية إثنينهم فلة لجمعية الأطفال المعوقين بجازان

اختتم مركز جمعية الأطفال المعوقين بجازان مبادراته التعريفية بخدمات المركز والتي انطلقت في النصف الأول من عام 1440، بمباركة أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، خلال جلسته الأسبوعية التي وجه بتخصيصها للتعريف بالمركز وخدماته، ثم تلتها عدة مبادرات تعريفية متنوعة تستهدف شرائح متعددة من المجتمع وتقدم خدماتها لفئة ذوي الإعاقة بالمنطقة. وجاءت آخر هذه المبادرات تحت عنوان «إثنينهم فلة» والتي تمكن ذوي الإعاقة من الاستمتاع بخدمات الشركاء في المبادرة بشكل مجاني في مجالات متعددة، حيث كان أول هؤولا الشركاء مطعم وكوفي فيولاونج والذي أطلقها عبر احتفالية مبهجة بحضور الأطفال وأولياء أمورهم ومنسوبي المركز وعدد من الضيوف والإعلاميين. وتأتي هذه المبادرة ضمن اهتمام إدارة المركز لتحقيق الموازنة الفاعلة في الخدمات المقدمة لأطفال المركز على وجه الخصوص وفئة ذوي الإعاقة في المنطقة بشكل عام، حيث يضطلع مركز جمعية الأطفال المعوقين بجازان بخدمات تعليمية وطبية تقدم لهم من خلال بيئة عمل محفزة ومهيأة وفق أعلى المعايير والمواصفات. يذكر أن مبادرات المركز إضافة لمبادرة «إثنينهم فلة» اشتملت على مبادرة «معان»، والتي تقدم خدمات الضيافة وإنهاء إجراءات السفر للمسافرين من ذوي الإعاقة في مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان، بالإضافة إلى تجهيز صالة معان في صالة المغادرة بالمطار، كما شملت مبادرة تعريفية تحمل اسم «جدر» وهي عبارة عن منح الفنانين والفنانات مساحات على جدر المركز داخل المقر لرسم لوحات جميلة وصور فوتوجرافية تعلق داخل المركز وتكون بمثابة معرض دائم للفنانين والمصورين المشاركين في المبادرة. وأوضح مدير مركز الجمعية في جازان علي محمد معتبي، أن هذه المبادرات تضمنت عدة أهداف إضافة للتعريف بالمركز واستهدفت شرائح متنوعة في المنطقة وحظيت بدعم مشاركة من قبل أبناء المجتمع عموما والجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص، وحققت بفضل الله الهدف المنشود منها وهو التعريف بخدمات المركز حتى يحصل الأطفال من ذوي الإعاقة على فرصتهم في خدمات المركز التعليمية والطبية والاجتماعية.



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