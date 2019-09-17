اليوم الوطني / محافظ محايل المكلف يرأس اجتماع لجنة الاحتفاء باليوم الوطني الـ 89



محايل 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

رأس محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم، اجتماع اللجنة المكلفة للاستعداد للاحتفاء باليوم الوطني الـ 89.

وفي بداية الإجتماع رحب المحافظ المكلف بالحضور, مؤكداً أهمية تفاعل ومشاركة مختلف الجهات الحكومية والأهلية والمراكز التابعة للمحافظة، وإقامة فعاليات تواكب هذه المناسبة الغالية.

وتضمن جدول الاجتماع مناقشة أعمال اللجنة والفعاليات والبرامج المعدة من قبل الجهات المشاركة للاحتفاء باليوم الوطني واستعدادات الأجهزة الأمنية، وفقاً للخطط المعدة لتنفيذ فعاليات هذه المناسبة الغالية.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع جاء بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير لمناقشه استعداد الأجهزه الحكومية والأمنية للاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني الـ 89.

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19:49ت م

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