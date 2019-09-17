السعودية اليوم / أكثر من ١٧٠ مرشدًا طلابيًا في اللقاء التوجيهي الأول للمرشدين الطلابيين بالقطيف



القطيف 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

نظمت شعبة التوجيه والإرشاد بمكتب تعليم القطيف اليوم، اللقاء التوجيهي الأول للمرشدين الطلابيين، بحضور مدير مكتب تعليم القطيف عبد الكريم العليط، ورئيس شعبة التوجيه والإرشاد بالمكتب عبد الرحمن بن علي الصبخة، ومشاركة أكثر من ١٧٠ مرشدًا طلابيًا من مرشدي القطاع، وذلك في مدرسة السلام الابتدائية.

وأشار الصبخة، في مستهل اللقاء على دور المرشد الطلابي وفاعلية بالميدان بشكل عام، ودوره الرئيس في خفض العنف في مدارس التعليم العام ومناهضة التنمر، مستعرضاً خطة التوجيه والإرشاد لهذا العام وأهم معالمها.

وأكد العليط ضرورة تجدد المرشد الطلابي وتجديد آلياته ووسائله طبقًا لمتغيرات العصر للوصول إلى تعديل السلوك لدى الطلاب بكل مهنية واحترافية، والقيام بالدور الإعلامي داخل وخارج المدرسة، ومهام التوجيه والإرشاد المتنوعة على أكمل وجه، ووجه الشكر إلى شعبة التوجيه والإرشاد بالمكتب وعلى رأسهم رئيس الوحدة عبد الرحمن الصبخة ومشرفو الشعبة، على جهودهم الطيبة وعلى تنظيم هذا اللقاء.

وتخلل اللقاء عرض مشهد فيديو تربوي عن مناهضة التنمر، ثم الحديث عن جائزة سفراء التميز مع المعلم علي الزاهر، بالإضافة إلى عرض لطريقة صياغة التقارير مع المرشد فؤاد غزوي، ثم فقرة وحدة الخدمات الإرشادية للتعريف ببعض الخدمات.

// انتهى //

19:43ت م

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