‏السعودية اليوم / الدفاع المدني يطلق صافرات الإنذار التجريبية بمدينة السيح الخميس القادم



السيح 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

تعتزم المديرية العامة للدفاع المدني ممثلة في إدارة الدفاع المدني بالخرج بعد غد الخميس القيام بتجربة لإطلاق صافرات الإنذار في مدينة السيح وذلك في تمام الساعة الـ 1 ظهراً .

‏وتهدف التجربة المجدولة مسبقاً للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها.

// انتهى //

19:42ت م

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