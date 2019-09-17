اليوم الوطني / الباحة تشهد روزنامة من الفعاليات احتفاءً باليوم الوطني الـ 89



الباحة 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

تنظم الهيئة ‏العامة للترفيه والإدارة العامة للمهرجانات بإمارة منطقة الباحة الخميس المقبل, روزنامة من الفعاليات احتفاء باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، وسوف تقام على طريق الملك سعود بمدينة الباحة.

وأوضح المشرف العام على إدارة العامة للاحتفالات والمهرجانات بإمارة الباحة ماجد بن مسفر الغباشي أنه جرى الإعلان عن إغلاق طريق الملك سعود بدءاً من يوم الرابع عشر من سبتمبر وحتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، بهدف الاستعداد لتجهيز وتهيئة الشارع, الذي جرى اختياره لتنفيذ روزنامة فعاليات اليوم الوطني لهذه العام.

وأكد الغباشي أن الفعاليات التي سيحظى بها سكان الباحة، وتمتد لمدة خمسة أيام خلال الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر، تتضمن أنغام الوطن, وشاشة العلم العملاقة، والعروض المتجولة، وحجر طويق، بالإضافة إلى وحدة وطن، وورشة عمل وطنية للأطفال، ومتجر الهدايا، وشاشة العرض الحي، والفرقة الشعبية, ورواد الأعمال، وعربات الطعام متنقلة ، والألعاب النارية.

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19:26ت م

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