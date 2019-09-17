اليوم الوطني / "وطن الشموخ" .. شعار لفعالية الاحتفاء باليوم الوطني في تعليم بيشة



أبها 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

بدأت إدارة تعليم بيشة استعداداتها للاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 , عبر برامج احتفالية وطنية يتم تنفيذه في مدارسها ومكاتب التعليم التابعة لها، ترسيخاً للاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن وتعميقاً للقيم الإيجابية لدى الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم كافة.

وتتضمن الاحتفالية برامج ومناشط خاصة تحت شعار "وطن الشموخ" تُنفذ في المدارس, كما تنفذ أقسام إدارة التعليم مع وفود طلابية زيارات للدوائر الحكومية وحفلاً خطابياً بمقر المحافظة, وندوات وورش عمل ومرسم حر ومعارض ووضع لوحات عن المناسبة في الأماكن العامة والطرقات وأسوار الإدارات التعليمية.

وتشارك إدارة التعليم في المعرض المصاحب والمرسم الحر بمسيرة طلابية يقوم بها 400 طالب من المدارس والكشافة مع الجهات الأمنية تنتهي في مقر الحفل العام للمحافظة بمقر مهرجان صفري بيشة.

// انتهى //

18:46ت م

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