اليوم الوطني / أمانة العاصمة المقدسة تعلن عن معرض للفنون التشكيلية بمناسبة اليوم الوطني 89



مكة المكرمة 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن إطلاق معرض للفنون التشكيلية بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة بالتعاون مع فرع الجمعية

ويهدف المعرض إلى فتح المجال للأجيال الناشئة لإبراز مواهبهم الفنية، و دعماً للفنانين التشكيليين والفنانات التشكيليات والمحترفين والهواة من جميع مناطق المملكة.

وأوضح مدير إدارة الخدمات الاجتماعية بأمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد عبدالله سمرقندي أن المعرض يأتي ضمن إطار حرص الأمانة على إشراك مختلف شرائح المجتمع بفعاليات اليوم الوطني للتعبير عن حب الوطن بأساليب فنية متنوعة، مبيناً أنه سيتم تقديم ثلاثة جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الفائزين، وشهادات شكر وتقدير لجميع المشاركين, مشيراً إلى إرسال الأعمال المشاركة على العنوان التالي : مكة المكرمة - حي الخالدية - طريق عثمان بن عفان (الدائري الثالث) - أمانة العاصمة المقدسة - إدارة الخدمات الاجتماعية - مكتب رئيس قسم الفعاليات الثقافية.

// انتهى //

17:48ت م

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مكة المكرمة 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسأعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن إطلاق معرض للفنون التشكيلية بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة بالتعاون مع فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بمكة المكرمة.ويهدف المعرض إلى فتح المجال للأجيال الناشئة لإبراز مواهبهم الفنية، و دعماً للفنانين التشكيليين والفنانات التشكيليات والمحترفين والهواة من جميع مناطق المملكة.وأوضح مدير إدارة الخدمات الاجتماعية بأمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد عبدالله سمرقندي أن المعرض يأتي ضمن إطار حرص الأمانة على إشراك مختلف شرائح المجتمع بفعاليات اليوم الوطني للتعبير عن حب الوطن بأساليب فنية متنوعة، مبيناً أنه سيتم تقديم ثلاثة جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الفائزين، وشهادات شكر وتقدير لجميع المشاركين, مشيراً إلى إرسال الأعمال المشاركة على العنوان التالي : مكة المكرمة - حي الخالدية - طريق عثمان بن عفان (الدائري الثالث) - أمانة العاصمة المقدسة - إدارة الخدمات الاجتماعية - مكتب رئيس قسم الفعاليات الثقافية.// انتهى //17:48ت م0236

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