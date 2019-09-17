السعودية | سنغافورة تدين الهجوم على معملي أرامكو في بقيق وخريص

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:56 مساءً, 17 سبتمبر 2019 م المناطق - واس أدانت جمهورية سنغافورة الهجمات التي وقعت على معملي شركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص شرقي المملكة.

وقالت وزارة الخارجية السنغافورية في بيان لها : إن هذه الهجمات تهدد الاستقرار الإقليمي وأمن الطاقة العالمي.

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