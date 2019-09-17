شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اليابان تدين الاعتداء التخريبي على معملين تابعين لشركة أرامكو والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:47 مساءً, 17 سبتمبر 2019 م المناطق - واس أدانت اليابان بشدة الاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وقال وزير خارجية اليابان موتيج توشيميتسو في تصريح له: “إن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط مهم للغاية لسلام واستقرار المجتمع الدولي بأسره, لافتاً النظر إلى أن إمدادات النفط المستقرة من منطقة الشرق الأوسط لا غنى عنها من أجل استقرار وازدهار الاقتصاد العالمي بما في ذلك اليابان.

وأكد أن حكومة اليابان لا تزال ملتزمة بالتواصل المستمر مع المنطقة بالتعاون مع الدول المعنية للحفاظ على السلام وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | اليابان تدين الاعتداء التخريبي على معملين تابعين لشركة أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.