علي النعيمي: الانتماء الوطني لا يتعارض مع الانتماء الديني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور علي النعيمي، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، أهمية دور رجال الدين للحفاظ على الأجيال من خطر الإرهاب. وأوضح أن مؤتمر الأوقاف الدولي "فقه بناء الدول" يطرح فكرا مختلفا غاب منذ عقود، ويحمل رسائل تعالج الخلل الذي تعاني منه الأمم. وطالب بتحويل جلسات المؤتمر، لمبادرات ومشاريع تضع ثقافة عامة ترسخ لمبادئ الإسلام الصحيح.

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