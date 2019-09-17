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تحويل الحركة المرورية بهذه الطرق في جدة خلال اليوم الوطني
وسائل النقل العامة ستسهل الوصول للفعاليات
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت الإدارة العامة للمرور بمحافظة جدة ، عن الخطة المرورية بمناسبة اليوم الوطني الـ89 ، التي تهدف لدعم نجاح الاحتفالات ، وإخراجها بالشكل الأمثل ، وتغطية المحاور والطرق الرئيسة في المحافظة.
وأوضحت إدارة مرور جدة ، أنه سيتم تحويل الحركة المرورية في طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز ميدان السيف شمالاً وجنوباً على طريق الأمير سلطان ، وكذلك تحويل الحركة من إشارة النورس للقادم من الشمال باتجاه الشرق على طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز ، والقادم من الجنوب تقاطع طريق الكورنيش مع طريق صاري باتجاه الشرق ، بالإضافة إلى تحويل الحركة من دوار العناني والعودة إلى طريق الأندلس باتجاه الشرق.
وعن التنقلات التي تُستخدم للوصول إلى مواقع الفعاليات والاحتفالات أبانت الإدارة ، أن هناك وسائل نقل عامة يمكن استخدمها وستكون متواجدة في مواقف المولات التجارية منها : سلطان مول ، والأندلس مول ، والياسمين مول ، مؤكدةً أنه لن يكون هناك أي عائق أمام تحقيق الاحتفاء بيوم الوطن ، داعيةً في الوقت ذاته الجميع للتعبير عن فرحتهم بالوطن بما يناسبه من واقع حضاري يعكس الرقي الذي وصل إليه الوطن وأبناءه خاصةً فيما يتعلق بالجوانب المرورية.
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