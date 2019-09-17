صورة وتعليق.. موظفو أرامكو خط الدفاع الأول للشركة

2019-09-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت شركة أرامكو أن همة الوطن ومؤسساته من همة أبنائه وبناته الذين يعملون بتميز وتفانٍ.

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ونشرت أرامكو صورة تجمع بعض موظفيها، معلقةً عليها بالقول إن: موظفي أرامكو السعودية هم خط الدفاع الأول للشركة.. فشكرًا لكل من يلبون نداء الواجب بمهنية وإخلاص.

وتعرض معملا نفط تابعان لشركة أرامكو لهجوم بطائرات مسيرة السبت الماضي، وقالت وزارة الخارجية أمس إن الهجوم تم بأسلحة إيرانية، مشددةً على أن المملكة ستدعو خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة للمشاركة في التحقيق.