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3 طلبات لإنشاء مصارف جديدة في المملكة أحدها بنك رقمي
متابعات الخليج 365 - الرياض
نقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي، إن لدى المؤسسة طلبين لفتح بنوك محلية داخل السعودية وطلبًا لإنشاء بنك رقمي.
وجدد المسؤول التأكيد أنه لا نية لتعديل ارتباط الريال مع الدولار الأمريكي.
وقال المسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي إن “حيازاتنا من أدوات الخزانة الأمريكية تحقق عائدًا إيجابيًا”.
كما اعتبر أن أسعار الفائدة المنخفضة ربما يكون لها تأثير إيجابي على ربحية البنوك إذ إنها ستعزز الإقراض.
واستبعد أن يؤثر الطرح العام لأرامكو على السيولة بالقطاع المصرفي. وقال إنه “من المبكر للغاية تقييم أثر الهجمات على قطاع النفط على الميزانية” بالإشارة إلى الهجمات على معملي النفط التابعين لأرامكو.
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