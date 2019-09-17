- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم جولة ثانية بين قيس السعيد ونبيل القروي في انتخابات تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جولة ثانية بين قيس السعيد ونبيل القروي في انتخابات تونس
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أنه سيكون هناك جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية بين قيس السعيد ونبيل القروي.
وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إن قيس السعيد حصل على 18.4% ونبيل القروي حصل على 15.6% من الأصوات، فيما حصل منصف المرزوقي على 3% من الأصوات.
ولفتت إلى أن عدد الناخبين الذين صوتوا أكثر من 4 ملايين ناخب من أصل 7 ملايين.
كانت هذه تفاصيل خبر جولة ثانية بين قيس السعيد ونبيل القروي في انتخابات تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.