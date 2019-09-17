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جولة ثانية بين قيس السعيد ونبيل القروي في انتخابات تونس

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2019-09-17

جولة ثانية بين قيس السعيد ونبيل القروي في انتخابات تونس

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أنه سيكون هناك جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية بين قيس السعيد ونبيل القروي.

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وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إن قيس السعيد حصل على 18.4% ونبيل القروي حصل على 15.6% من الأصوات، فيما حصل منصف المرزوقي على 3% من الأصوات.

ولفتت إلى أن عدد الناخبين الذين صوتوا أكثر من 4 ملايين ناخب من أصل 7 ملايين.




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