جولة ثانية بين قيس السعيد ونبيل القروي في انتخابات تونس

2019-09-17

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أنه سيكون هناك جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية بين قيس السعيد ونبيل القروي.

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وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إن قيس السعيد حصل على 18.4% ونبيل القروي حصل على 15.6% من الأصوات، فيما حصل منصف المرزوقي على 3% من الأصوات.

ولفتت إلى أن عدد الناخبين الذين صوتوا أكثر من 4 ملايين ناخب من أصل 7 ملايين.