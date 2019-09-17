يضم 1182 فيلا.. إتمام يمنح إسكان لؤلؤة الديار رخصة البناء

2019-09-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

حصل مشروع “إسكان لؤلؤة الديار” على رخصة البناء عبر مركز خدمات المطورين “إتمام” التابع لوزارة الإسكان، مما سيتيح للمطور البدء في بناء المشروع الواقع شمال مدينة ينبع البحر.

ويُعد مشروع “لؤلؤة الديار” من ضمن المشروعات التي أعلنت الوزارة عن إتاحته للحجز والمعاينة مؤخرًا، إذ يشتمل على 1182 فيلا سكنية، إذ تقوم الوزارة على تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص، وتمتد مساحة المشروع على نحو 706959.98م2، ويبدأ سعر الفيلا من 515 ألف ريال، وبقسط شهري 1717 ريالًا.

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ويتميز المشروع بتكامل البنية التحتية، وتوفير مواقع مخصصة لعديد من المرافق العامة والترفيهية، إضافة إلى تخصيصه مواقع للجهات الخدمية تشمل التعليمية والصحية وغيرها، كما يشمل عددًا من المواقع للمسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، ويهدف المشروع إلى توفير بيئة سكنية متوازنة ومستدامة، لتيسير السكن للموطنين بالسعر والجودة المناسبة.

يذكر أن مركز خدمات المطورين “إتمام” يسعى إلى المساهمة في تحقيق أهداف وزارة الإسكان الرامية إلى رفع نسبة التملك بما لا يقل عن نسبة 70% بحلول عام 2030 وذلك عبر العديد من الخدمات التي من شأنها تحفيز القطاع الخاص، وتوفير مسكن ملائم وفق مسارات التملك بحلول تمويلية وادخارية تتناسب مع احتياجات متابعات الخليج 365 السكنية.

ويقدم مركز “إتمام” العديد من الخدمات المتنوعة تصل إلى 21 خدمة كتقديم طلبات التراخيص والاعتمادات ومتابعتها لدى الجهات المختلفة والتأكد من إنجازها بالسرعة المطلوبة، ويمكن للمطور العقاري طلب الخدمات عبر زيارة الموقع الإلكتروني لمركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” على الرابط: هنا.







