الان تتابع بعد هجوم أرامكو.. مصادر: إنتاج النفط سيعود بأسرع من المتوقع والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
أبلغ مصدران مطلعان على أحدث التطورات “رويترز”، اليوم الثلاثاء، أن إنتاج النفط السعودي سيعود بالكامل على نحو أسرع مما كان متوقعا بادئ الأمر عقب هجمات مطلع الأسبوع على منشأتي إنتاج.
وقال أحد المصدرين، إن المملكة تقترب من استعادة 70% من فاقد الإنتاج البالغ 5.7 مليون برميل يوميا عقب الهجمات.
وقال المصدر الكبير، إن الإنتاج سيعود بالكامل خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
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