الان تتابع وزير الشؤون الإسلامية: المملكة ستظل صخرة تتحطم عليها جماجم الخونة والظلاميين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن المملكة ستظل شامخة قوية رافعة رأسها إلى عنان السماء. وقال في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الثلاثاء: “ستظل مملكة العدل والاعتدال والوسطية والخير والعطاء السعودية شامخة قوية رافعة رأسها إلى عنان السماء، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الحازم الصادق القوي الأمين الأمير محمد بن سلمان، صخرة قوية تتحطم عليها جماجم الخونة والظلاميين وكل غادر أثيم”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشؤون الإسلامية: المملكة ستظل صخرة تتحطم عليها جماجم الخونة والظلاميين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.