تفاصيل جديدة توصلت إليها تحقيقات سعودية أمريكية بشأن الهجوم على أرامكو

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) كشف مصدر مطلع، في تصريحات لـCNN، اليوم (الثلاثاء)، أن تقييم المملكة العربية

كشف مصدر مطلع، في تصريحات لـCNN، اليوم (الثلاثاء)، أن تقييم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو السبت الماضي، يُرجح أنه جرى تنفيذه بصواريخ كروز حلقت على ارتفاع مُنخفض، مدعومة بطائرات بدون طيار (درونز)، انطلقت من قاعدة إيرانية تقع قرب الحدود العراقية. وقال المصدر المطلع إن تقييم الدولتين يظهر أن هناك "احتمالية كبيرة" حول أن الصواريخ المدعومة بـ"الدرونز" تم إطلاقها من قاعدة إيرانية قرب الحدود مع العراق. وأضاف أن المسار كان عبر إرسال الصواريخ فوق العراق وجعلها تلتف فوق الكويت وصولا إلى منشأتي النفط السعوديتين لإخفاء مصدر إطلاقها. وتابع المصدر بالقول إنه لا توجد أي مؤشرات على الإطلاق من شأنها الإشارة إلى أن هذه الصواريخ جاءت من جنوب المملكة العربية السعودية، خصوصا اليمن. وقال المصدر، لـCNN، إن بعض الصواريخ فشلت في إصابة أهدافها، وسقطت في الصحراء قبل وصولها إلى وجهتها، حيث حقول أرامكو في بقيق، مضيفا أن حالتها جيدة بدرجة كافية لتحديد أصلها وهويتها.

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