السعودية | مسؤول أميركي: هجوم أرامكو جاء من إيران بصواريخ عابرة

شكرا لقرائتكم مسؤول أميركي: هجوم أرامكو جاء من إيران بصواريخ عابرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مسؤول أميركي اليوم الثلاثاء لوكالة "فرانس برس"، أن الولايات المتحدة باتت متأكدة بأن الهجوم الذي استهدف منشأتي أرامكو في السعودية السبت الماضي تم من الأراضي الإيرانية، وقد استخدمت فيه صواريخ عابرة.

وتابع هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن الإدارة الأميركية تعمل حالياً على إعداد ملف لإثبات معلوماتها وإقناع المجتمع الدولي خاصة الأوروبيين بذلك، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك.

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ورداً على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن متأكدة من أن الصواريخ أطلقت من الأراضي الإيرانية، أجاب المسؤول "نعم".

وأكد المسؤول أن أجهزة الاستخبارات الأميركية لديها القدرة على تحديد الجهة التي أطلقت منها الصواريخ، إلا أنه رفض الكشف عن عدد الصواريخ التي أطلقت. وقال "لن أخوض في مثل هذه التفاصيل".

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات التي استهدفت السبت حقلي نفط رئيسيين في بقيق وخريص في شرق السعودية، إلا أن أبرز المسؤولين الأميركيين البارزين شككوا بذلك، معتبرين أن إيران تقف وراء هذا الهجوم. كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الأسلحة التي استخدمت في الهجوم إيرانية.